تعليق ناري لزعيم “أنصار الله” على هجمات 10 طائرات على منشآت حيوية في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية عبد الملك الحوثي، إن عملية سلاح الجو المسير التي نفذت اليوم على منشآت حيوية سعودية، هي أكبر عملية تستهدف ما وصفه بـ”تحالف العدوان” منذ بداية الحرب اليمنية.

وأوضح عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، مساء اليوم، السبت، أن مصفاة الشيبة السعودية، تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

وتابع الحوثي قائلا:

إن عملية سلاح الجو المسير اليوم درس مشترك وإنذار مهم للإمارات.

وقال عبد الملك الحوثي:

إن مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي، ولديها مخزون نفطي هائل، وأكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون.

وتابع زعيم أنصار الله:

في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم، وعملية سلاح الجو المسير التي سميت بعملية توازن الردع تحمل رسائل مهمة لقوى العدوان.

سبوتنيك