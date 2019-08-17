اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأسترالية ومحتجين صينيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الشرطة في ملبورن تحذيرا، اليوم السبت، بعد مناوشات بين مؤيدين ومعارضين للحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ أثناء مسيرة شارك بها المئات من أفراد الجالية الصينية في المدينة مساء الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية فيكتوريا في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني “نحترم حق أفراد الجالية في التعبير عن آرائهم بسلمية وبما يتماشى مع القانون لكننا لن نتسامح مع الخارجين عن القانون أو المنخرطين في سلوك معاد للمجتمع أو عنيف”.

وقالت الشرطة إنها استجوبت رجلين على صلة “باعتداء غير قانوني” ثم أطلقت سراحهم لحين استدعائهما مرة أخرى بعد اشتباكات خلال المسيرة التي نُظمت دعما للمحتجين في هونغ كونغ. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن عدد المحتجين في ذروة المسيرة بلغ 600 فرد.

واحتشد ما يزيد على 100 شخص في وسط ملبورن، اليوم السبت، في مسيرة تأييد أخرى للمحتجين في هونج كونج. وذكرت صحيفة الجارديان أن عددا قليلا من الأشخاص بدأوا في ترديد هتافات ضد هذه المجموعة لكن الشرطة أبعدتهم.

وخرجت احتجاجات صغيرة مماثلة يومي الجمعة والسبت في مدن أسترالية أخرى.

ووفقا لإحصاءات حكومية يمثل الصينيون حاليا نحو عشرة في المئة تقريبا من أبناء الجاليات الأجنبية في أستراليا.

سبوتنيك