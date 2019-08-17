تعليق مؤثر لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على توقيع الاتفاق السياسي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، اليوم السبت، إن الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه اليوم في السودان هو صنيعة كافة الأطراف من مجلس انتقالي والقوى الاحتجاجية والمسلحة.

القاهرة- سبوتنيك وذكر فكي، بعد التوقيع على الاتفاق بحضور عدد من الشخصيات السياسية الإقليمية والدولية بالعاصمة الخرطوم، “أؤكد أن هذا الإنجاز التاريخي العظيم، أولا وقبل كل شيء، نتيجة هندسة وصنع الإرادة الوطنية [من جانب] المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، وممثلي الحركات المسلحة، وقوى الهوامش”.

وشهد السودان، اليوم السبت، مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وذلك بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

ويمثل التوقيع بداية لما يتطلع له الشعب السوداني منذ الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل/نيسان الماضي.