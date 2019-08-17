ممثل الاتحاد الأوروبي: الاتفاق لا يلبي تطلعات الجميع لكنه يمثل فرصة لإحلال السلام في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال ممثل الاتحاد الأوروبي بمراسم توقيع الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إن الاتفاق بين الطرفين لا يمكن أن يلبي جميع الطلعات، لكنه يمثل فرصة لإحلال السلام في السودان.

وأكد وزير خارجية فنلندا، بيكو هافيستا، كونه ممثل اللاتحاد الأوروبي في كلمة ضمن مراسم التوقيع على الاتفاق “هذا الاتفاق لا يمكن أن يلبي تطلعات كل الناس، لكنه فرصة لتحقيق السلام داخل السودان”.

وأضاف” لابد أن تكون هناك حكومة مدنية وحكام مدنيون حتى يكون هناك نجاح لهذه المبادرة ولهذا الاتفاق، وكل الفرقاء السياسيين لابد أن يتفقوا حول هذه الاتفاقية، فهي شاملة ولا يوجد أفضل منها”