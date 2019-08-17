الهلال بالشباب يكسب الرابطة بهدف الثعلب.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ تفاؤل هلالي بالعودة بنتيجة إيجابية من الامارات

▪︎ الهلال عملها طار بالتشكيلة الاساسية للإمارات ولعب الممتاز بالشباب ،،

▪︎ الهلال يعود بنتيجة إيجابية من كيجالي والماكوك ينقذ الهلال

▪︎ تشكيلة مكشوفة للكوكي واستبدال لخط الهجوم

▪︎ حارس الهلال يونس رغم الهدف يتألق وينقذ كرات خطرة

▪︎ الهلال يضع قدما في الدور التالي ويسهل مهمته بامدرمان

▪︎ التحكيم ينصف الهلال وينقض هدفا غير صحيح للرواندي

▪︎ الهلال يقفل ملف الرواندي ويفتح ملف الوصل الاماراتي

▪︎ رغم الغيابات المؤثرة الهلال ينجز المهمة تاهبا للحسم بامدرمان

▪︎ المريخ يعود بنتيجة معقولة ومخاوف من تكرار سيناريو النجم الساحلي

▪︎ شيبوب مع باسكال واوا يقودان سيمبا ويعودان من الخارج بنتيجة تعادلية

▪︎ محترف الهلال مبومبو يشرب مقلب نكانا الزامبي البعيد عن المشاركات الافريقية ،،

▪︎ دروس من البرمجة الانجليزية والاوربية لدورينا السوداني والمشاركات الخارجية

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▪︎ عاد الهلال بتعادل إيجابي حتما سيسهل مهمته في لقاء الرد بالجوهرة الزرقاء

وبعد العودة كان لابد من الخيار الصعب حتى لا يجهد الفريق بالدوري والسفر لمباراة الوصل

وكان سفر الفريق على دفعتين الاولى الاساسية للإمارات وتلحق بها ٦ عناصر اخرى بعد مباراة الرابطة والتى خاصها الهلال بالامس بالشباب وفاز بهدف الثعلب وسط جو خريفي رائع افضل مليون مرة مع هذا المطر من الصيف والسخانة والإرهاق ،،،-

لعدم نقل المباراة نكتفي بهذا الجزء فقط ونركز على تعادل الهلال مع الرواندي قبل معركة المصير ،،

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# حقق الهلال نتيجة إيجابية بالتعادل بهدف لكل مع رويون سبورت الرواندي

تقدم الرواندي بالهدف الاول نتيجة تهاون للوسط والارتكاز في ابعاد احدى الكرات وسمح الدفاع للمهاجم بالتسديد بعد كشف المرمى

حارس الهلال يونس الطيب بذلا جهدا كبيرا في الكرة ولكنها غالطته في النهاية وعبرت للمرمى

الهدف لم يكسر عزيمة لاعبي الهلال فازداد قتالا وتحركا وكان التعادل السريع من النجم العائد والماكوك نزار حامد ليلعب الكرة بصورة جميله بعد ان راوغ الدفاع ليلعبها خلف الحارس

وكان الهلال قد سيطر على المباراة منذ البداية وقاد عدة هجمات عن طريق ولاء الدين والشعلة نجما خط الهجوم وبتعاون من الوسط والأطراف خاصة اطهر والسمؤال ،،

هجمات الرواندي لم تخلو من خطورة ولكن الحارس يونس الطيب كان لها بالمرصاد من خلال يقظته وتصديه خاصة الكرة القوية المفاجئة من خارج الصندوق والتى لعبها في الكورنر بكل بسالة ،

والحق يقال ان الحارس يونس أعطى الثقة لدفاع الهلال

وكان كثير التوجيه

لعب الكوكي بتشكيلته المكشوفة المعروفة قبل المباراة تركيز على يونس وعودة بويا لمتوسط الدفاع وإشراك ثلاثي الوسط نزار وابوعاقلة والشغيل ؛ مع اطهر الطاهر الذي كان مركزا عليه كثيرا

كما أشرك ثنائي الهجوم وليد الشعلة وولاء الدين بحكم المشاركة واللعب مع بعض في الفترة الاخيرة ،،

بجانب السمؤال طرف أيمن وفارس طرف شمال ، وحسين الجريف متوسط دفاع

وجاءت تبديلات الكوكي لتشمل ثنائي الهجوم ولاء الدين ووليد الشعلة الذي لعب مكانهما مؤمن عصام ومحمد موسى

وحاول المدرب الدفع باللاعب دراج ولكن الزمن لم يسعفه وواضح ان الهدف تكتيكي ،،

بهذا الفوز يضع الهلال قدما في الدور التالي

ولكن من الواضح ان الهلال سيقفل ملف هده المباراة للترتيب لمباراة الوصل الامارتي

وقبل توجه الهلال للإمارات من المفترض ان يلعب مباراة الدوري في مواجهة الرابطة كوستي ،،

الاتحاد يمنح اربع ايام لأي مباراة للفريق القادم او الذي يلعب بطولة خارجية وكذلك ثلاثة ايام في حال المباريات المحلية في الدوري

ولا نعتقد بان هناك أزمة او مشكلة بين الهلال واتحاد الكرة

واضح ان هذه البرمجة وهذا الضغط متواصل والفرق من حولنا كلها تلعب كل ثلاثة ايام مباراة ،،

بالامس القريب لعب شيلسي في مواجهة مانشيستر يونايتد في الدوري الانجليزي وبعد يومين الاربعاء لعب شيلسي مع ليفربول في السوبر الأوربي بين بطل اوربا وبطل الدوري الأوربي ،ويعود الفريقان مع بداية هذا الاسبوع للعب في الممتاز الاسبوع الثاني

ولك ان تضع في الاعتبار سفر شيلسي المهزوم بالأربعة مع ليفربول لخارج انجلترا من أقصى الغرب في القارة العجوز الى أقصاها في الشرق حيث تركيا واستامبول وملعب بشتكاش التى أقيمت عليه المباراة ، لا احتجاجات ولا تذمر ولا يحزنون ،،

فقط البعض هنا يعشق الاحتجاج والهجوم على البروف شداد ،،،

فكر البروف قدم لنا بالامس مجموعة شباب هلالية تلعب وتفوز والفائز الأكبر المنتخب الاولمبي ومشاركة الحارس أبوجا ،،، ،

فرصة للمدرب الكوكي لاختبار العديد من العناصر وتجهيز البدلاء وهناك مثل اللاعب بول عويدات يمكن ان يلعب محلياً وعربيا ،،،

# الحكم الكيني كان منصفا للهلال خاصة في عدم احتساب هدف للرواندي كان من تسلل ؛ وكذلك ركلة جزاء طالب بها الرواندي لملامسة الكرة ليد حسين الجريف ،،،ويحسب عليه فقط تساهله في بعض حالات العنف ضد لاعبي الهلال ،،

# الهلال ورغم العديد من الغيابات المؤثرة وفقدان لاعبين مؤثرين مبومبو وشيبوب وثنائي الاحتراف الجديد بن فرج وبول عويدات وكذلك إصابة الدمازين الا انه لعب مباراة كبيرة واضاع فرص عديدة كما ان دفاع الخصم نجح معه في مصيدة التسلل باستمرار ،،

# النتيجة أسعدت جمهور الهلال وتفاعلت معها عبر المواقع الاجتماعية واشادت باللاعبين وقالت بان الهلال الان في حكم المتأهل ،،

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لحن الختام

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# يمكن ان نقول بان فرقنا حتى الان ومن خلال النتائج التى تحققت انها اقتربت من الدور التالي

الهلال سيخوض مباراته بعدة فرص الفوز باي نتيجة وحتى التعادل السلبي في صالحه

الهلال مطالب هنا بالاحتفاظ بشباكه نظيفة حتى لا ندخل في ركلات ترجيح حاسمة في حال التعادل الإيجابي بهدف لكل،

طبعا الرواندي سيدخل المباراة من اجل الفوز للتأهل او التعادل الإيجابي بأكثر من هدف سيكون لصالحه ،،

الرواندي رغم انه لعب على ملعبه الصعب وكذلك جمهوره الا انه فشل في الفوز او تسجيل اكثر من هدف وهذه نقطة ضعف كبرى للفريق ستساعد الهلال إيابا بمساندة الجماهير والفوز بأكثر من هدف ونتوقعها منذ الان رباعية

– بالنسبة لأهلي شندي فان التعادل كونفدراليا وبرغم انه سلبي الا انها نتيجة طيبة وان كان تاريخ خصمه ضعيف فان الاهلي مطالب بجهد اكبر بالسودان لتجاوزه خاصة وان الكرة الكينية متطورة ،،

– بالنسبة للمريخ فالنتيجة مقارنة مع اداء المريخ ومستواه يمكن ان نقول بان الفوز سيكون كبيرا ولصالح المريخ ولكن مشكلة المريخ ان الكل يخشى من تكرار سيناريو النجم الساحلي عندما فشل على ملعبه من الفوز او تحقيق اي نتيجة تؤهله فودع ابطال العرب بعد ان كان اقرب للمباراة النهائية ،،

# المريخ ورغم ظروف إعداده الا انه لعب مباراة كبيرة خاصة الحارس ابوعشرين برغم انه يسال عن الهدف الاول وكذلك تألق النعسان الذي لعب واحدة من اجمل مبارياته منذ تسجيله للمريخ وكان يمكن ان يدخل تاريخ المريخ وهذه البطولة من أوسع الأبواب ،،

رغم فوز الشبيبة بهدف الا انه من الواضح ان مناصريها غير مقتنعين بالنتيجة وقالوا ان الفريق ورغم معسكراته الخارجية في اوربا وفرنسا تحديدا ثم الجزائر والمباريات العديدة التى لعبها الا انه لم يقدم المردود المطلوب ،،لكنهم عادوا وقالوا ان الفريق عودهم على الفوز والتاهل من خارج الارض ،،

نتمنى تاهل فرقنا للدور التالي ففي تواجدها اشتعال للمنافسة وتأمين على فرص المشاركات للفرق الاربعة باستمرار ،،

## ابوشنب حكمنا الدولي في السليم رفض كل محاولات الغاء المباراة للهلال والرابطة كوستي بسبب المطر

حقيقة الجو جو كورة ،،،

# ظهر شيبوب كاساسي مع سيمبا في ذهاب الكونفدرالية خارج الارض وعاد بتعادل سلبي من موزمبيق امام دي سونغو تاهبا للقاء الإياب بدار السلام واضحي سيمبا اقرب للتأهل وتلاحظ مشاركة محترف المريخ السابق باسكال واوا بجواره ،،،

ربما نكون على موعد وصدامات مع الثنائي لفرقنا في الأدوار المتقدمة او الكونفدرالية ،،كله وارد ،،

# واضح ان مبومبو محترف الهلال شرب مقلب نكانا الزامبي الذي لا يشارك في هذا الموسم ، لا على مستوى الابطال ولا حتى الكونفدرالية ،،

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الحال

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# من اول جولة قفز مانشيستر سيتي لصدارة الدوري الانجليزي بعد خماسية مارية في سباك ويستهام ،،

والمباراة شهدت هاتريك رحيم ستيرلنج

ولاول مرة يستقدم الفار ويلغي هدف للسيتي بحجة التسلل من حالة صعبة

ليفربول كان قد فاز على الصاعد الجديد برباعية مقابل

وتفوق توتنهام بصعوبة وكذا الارسنال حيم منافسه بهدف اباميانج ،،،وكان المدرب قد أراح عدد من اللاعبين الكبار،،

# بحكم ان الميركاتو في فرنسا واسبانيا لم يقفل حتى الان فان القلق يسيطر على برشلونة بحكم تحركات والتسهيلات التى يقدمها باريس سان جيرمان للريال لضم اللاعب نيمار ،،

انتقال نيمار للريال سيكون حدث وسيزيد الدوري الاسباني اشتعالا على خلفية العديد من النجوم الكبار الذين ونقلوا بين الفريقين برشلونة وريال مدريد ،،

الان اللاعب اقرب لبرشلونة بخيارات جديدة مع اطلاق سراح لاعب او لاعبين ،،

ويعتبر خيار كوتنيو البرازيلي قد تلاشى بتحوله معارا للبافاري بايرن ميونخ..،

# ربع نهائي ملتهب في ابطال اسيا

النصر والاتحاد حققا المفاجأة والإنجاز وعادا بأفضل انتصار من الخارج أمن استمرارهما في البطولة

النصر قهر الوحدة في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين ، وكانا تعادلا في الرياض بهدف لكل

الاتحاد قهر اهن برباعية مقابل ثلاثة اهداف

السد القطر أقصى منافسه الدحيل بعد مباراة ملتهبة بين الفريقين بثلاثية مقابل هدف

السد سيواجه النصر في ربع النهائي ، والاتحاد يعلن عن موقعة ملتهبة مع الهلال بعد تجاوز اهلي جدة ،،

# هزيمة قاسية تلقاها شيلسي من المان يونايتد برباعية نظيفة

برغم ان النتيجة لا تعكس تفوق المانيو في الشوط الاول وعديد الفرص المهدرة الا ان الانهيار في الشوط الثاني أطاح به

وهكذا اعتبر كثيرون ان تواضع شيلسي والخسارة برباعية معناه الاستسلام في السوبر الأوربي امام ليفربول ولكن قلب الطاولة بتعادل إيجابي بهدفين لكل وكان يمكن ان بحقق اللقب لو لا ركلات الحظ انها كرة القدم

خلال هذا الاسبوع الجميع موعود بمباريات ملتهبة ابرزها السيتي وتوتنهام اليوم السبت ،،

# واليوم يلعب الريال في اسبانيا وفي غياب نجمه الجديد هازاراد للإصابة ،،،