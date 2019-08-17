تفاصيل جديدة في قضية المخلوع…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو بارز في هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، عن إرجاء أولى جلسات محاكمته ليوم الإثنين المقبل. وكشفت (الإنتباهة) في وقت سابق عن نقل جلسات المحاكمة إلى معهد التدريب القضائي بالخرطوم، حيث كان مقرراً عقد الجلسة الأولى للمحاكمة اليوم. وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعزول لـ (الإنتباهة) ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إنه تم إبلاغهم كهيئة دفاع عن المخلوع إلى جانب إبلاغ إدارة السجن القومى بكوبر بتأجيل موعد المحاكمة من اليوم إلى بعد غدٍ الإثنين، مؤكداً أن جلسة المحاكمة ستنعقد بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم، وذلك بعد تغيير مقر المحكمة السابق بمحكمة الأراضى بالديم وسط الخرطوم.