النائب العام الجديد: الأولوية للانتهاكات والفساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف مرشح قوى الحرية والتغيير لمنصب النائب العام محمد الحافظ محمود مهمته بالصعبة، موضحاً أن الهدف من المهمة أن يتسنى للجميع الظفر بحقوقهم عبر إرساء دعائم العدالة بتطوير العمل العدلي والنيابي.

وقال الحافظ إن الأولوية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها السودانيون ليعود لكل ذي حق حقه، فضلاً عن استرداد الأموال المنهوبة وبتر مخالب المفسدين.

وأكد الحفاظ أهمية مراجعة كل العقود الاستثمارية والاتفاقيات المبرمة في عهد النظام السابق للنظر فيها ومدى اتساقها ومواءمتها للأطر القانونية، ومعرفة كيفية حيازة المستثمرين لها. المادة السابقة الشيخ الزكزاكي يعود الى نيجيريا المقالة القادمة بين حاجة هدية وود عبدالماجد.. بقلم الطيب مصطفى

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