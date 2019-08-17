عناوين الاخبار السياسية الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 17 أغسطس...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية :

إطلاق المرحلة الانتقالية في “فرح السودان” اليوم

المبعوث الأفريقي للسودان: “فترة وفكرة” وراء نجاح المفاوضات

مرشحة المجلس السيادي فدوى عبد الرحمن تعتذر عن المنصب بسبب إبعاد (التعايشي)

مفاجأة.. مرشحة المجلس السيادي فدوى عبد الرحمن تعتذر عن المنصب بسبب إبعاد “التعايشي”

عبد الحي يوسف: الوثيقة الدستورية”لقيطة” وندعو الله أنّ يوقف التوقيع عليها

تجمع المهنيين يدفع بمرشح جديد لمجلس السيادة

مفاجأة.. تجمع المهنيين يسحب مرشحه “التعايشي” لأنه لا يمثل قبائل في دارفور

والد الشهيد “عثمان” يتوجه مشياً بالأرجل من أربجي للخرطوم لحضور التوقيع النهائي

المعارضة تطالب بوجود كير في اجتماع الأسبوع المقبل

حمدوك.. خبرات أممية وشهادات دولية

محلل سوداني: البرهان يمتلك نبض ثوري.. وحمدوك لم يعايش الواقع ويفتقد البعد الثوري – فيديو

لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير تستكمل ترشيح أعضائها للمجلس السيادي

الخرطوم تكمل ترتيباتها لمراسم التوقيع النهائي للوثيقة

70 لجنة فرعية لمتابعة الأداء الحكومي

اشتراطات الوثيقة الدستورية للوزراء وحملة الجنسيات لتولي المناصب

المجلس العسكري : ساهمنا في تحسين العلاقات الخارجية مع دول الجوار

عدد من الزعماء الأفارقة يشاركون في احتفالية توقيع الاتفاق

شوارع الخرطوم تتزين لـ”العهد الجديد”

المجلس العسكري يكشف عن المشاركين في احتفال التوقيع والسيسي أبرز الغائبين

الحكومة تعيد فتح أربع سفارات بعد اغلاقها بسبب أزمة مالية

العسكرى فتح باب التواصل مع الحركات المسلحة

تصريحات مثيرة لقيادي بالحرية والتغيير عن الجبهة الثورية

عبد الحي يوسف يشن هجوما عنيفا على العسكري بسبب الوثيقة الدستورية

الكويت تشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان

(باج نيوز) يكشف الأسماء المرشحة للمجلس السيادي

من هو عبد الله حمدوك.. المرشح لرئاسة مجلس الوزراء السوداني؟

كان اليد الباطشة لنظام المخلوع : قوش.. رجل الإسلاميين القوي في أضعف حالاته

وفد إثيوبي رفيع برئاسة آبي أحمد الى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي

الصادق المهدي لـ”حمدوك”: أبيت الفطيسة وشعبك عوضك بالذبيحة

الحرية والتغيير تعلن برنامجها للتوقيع النهائي على”الوثيقة الدستورية”

صحيفة بريطانية : رحلة السودان المحفوفة بالمخاطر نحو دولة أفضل

“فرح السودان”.. ماذا يحدث خلال ساعات ما قبل “التوقيع”؟

اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفال المقرر السبت

“العدل والمساواة” تدعو قوى التغيير للتمهل بتوقيع الوثيقة الدستورية

المجلس العسكري يقرر إعادة قناة الجزيرة للعمل الإعلامي في البلاد

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى السودان

إعتذار السيسي.. كباشي يكشف عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا حضور احتفالات التوقيع النهائي

جريدة لندنية: السودان يدخل عهدا جديدا وسط ترقب حذر ومخاوف من مفاجآت اللحظات الأخيرة

الجبهة الثورية تقاطع التوقيع وقياداتها تتجه لجوبا لمباحثات جديدة

تشكيليون يعيدون رسم الجداريات في محيط القيادة والجامعة

سيد الطيب: تجمع المهنيين اهم جسم نقابي اتشكل في السودان ويجب معالجة الاخطاء والسلبيات

ياسر عرمان يدعو الحركة الشعبية وأصدقائها للمشاركة في حفل التوقيع

الصحفي الهادي الامين: حمدوك لن يستطيع قيادة السفينة.. سيستقيل بعد كم شهر

السودان: قادة الاحتجاجات يرشحون الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء

عناوين إقتصادية :

السودان: الكشف عن أسباب تفاقم أزمة الخبز

صادرات الماشية السودانية تدور في فلك المعيقات

عناوين قضاياوأحداث :

السيول تغمر أكثر من 1000 منزل بالجزيرة

بالفيديو..حريق هائل يلتهم عربة الناشط ذا النون

ارتفاع ضحايا السيول إلى 46 شخصا وسط انهيار مئات المنازل

عناوين رياضية :

الفلاّح عطبرة يفاجئ هلال الأبيض في الممتاز

الهلال يفوز على الرابطة كوستي

هازارد يربك زيدان بغيابه عن المباراة الأولى لريال مدريد في الدوري

الكوكي يدفع بتشكيلة”شبابية” أمام الرابطة كوستي

مبارك سلمان يستهدف التمثيل الأفريقي مع الوادي نيالا