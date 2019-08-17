قادة أفارقة: الاتفاق يمثل لحظة مجيدة في تاريخ السودان

أكد قادة وزعماء أفارقة دعمهم للسودان خلال الفترة الانتقالية، وتباروا في وصف الاتفاق بأنه لحظة مجيدة في تاريخ السودان، والانتقال من الصراع إلى الائتلاف، ودعم السلام والاستقرار بكل ربوع البلاد، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفا كير ميارديت، وقوف بلاده مع السودان من أجل تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية، وتحقيق السلام الشامل والحقيقي .

وقال لدى مخاطبته الاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي على وثائق الفترة الانتقالية، يوم السبت، إن بلاده ستلعب دوراً في عودة المجموعات المسلحة للسلام، داعياً السودانيين للتماسك الداخلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى الروابط المشتركة التي تربط بلاده بالسودان، وقال إنها روابط حضارة وثقافة ذات مشتركات فنية وموسيقية واجتماعية وأسرية.

حلول مستقبلية

أضاف كنياتا أن المطلوب من السودانيين مراعاة كل مبادئ حكم القانون، والتعبير عن تنوع أهل السودان لتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان أن القيم السياسية التي سعي لها السودانيون لن يتم التفريط فيها.

وأعرب رئيس جنوب السودان عن أمله للسودان بمرحلة سياسية جديدة ولحياة أفضل، مؤكداً أن دعمهم للسودان يأتي استجابة للرغبة الأصيلة للبلدين في العيش معاً في رفاهية، تأكيداً للروابط المشتركة.

من جهته، اعتبر الرئيس الكيني أوهورو كنياتا التوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية بأنه يمهد الطريق لحلول مستقبلية لقضايا السودان.

Advertisements

وقال إن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل لحظة مجيدة في تاريخ السودان والانتقال من الصراع إلى الائتلاف، وعبر عن تضامن بلاده مع السودان يداً بيد، وناشد كنياتا القادة السودانيين الانخراط في العملية السلمية، والعمل على تطبيق بنود الاتفاق. وحث الرئيس الكيني السودانيين على بناء مؤسسات وطنية قومية.

تحديات جسام

فكي قال إن الاتفاق يضع حداً للحروب والكوارث والصراعات، وأن الاتحاد الأفريقي أدرك جسامة التحديات آنفة الذكر، معرباً عن تقديره للجهود التي قام بها ممثله محمد الحسن لبات.

وأضاف كنياتا أن المطلوب من السودانيين مراعاة كل مبادئ حكم القانون، والتعبير عن تنوع أهل السودان لتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان أن القيم السياسية التي سعى لها السودانيون لن يتم التفريط فيها، داعياً إياهم إلى حل مشكلاتهم عبر الحوار والدبلوماسية .

من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن الاتفاق الذي تم التوقيع النهائي عليه في قاعة الصداقة، بحضور إقليمي ودولي، يجسد ويرتب لمرحلة انتقالية ديمقراطية للسودان. وأضاف أن الاتفاق يضع حداً للحروب والكوارث والصراعات، وأن الاتحاد الأفريقي أدرك جسامة التحديات آنفة الذكر، معرباً عن تقديره للجهود التي

قام بها ممثله محمد الحسن لبات، والتي تكللت بالتوقيع النهائي على الاتفاق، كما أشاد بجهد المبعوث الأثيوبي محمود درير الذي تعامل معهم لبلوغ الغايات الجامعة .

وامتدح رئيس الوزراء الأثيوبي إبي أحمد توافق أهل السودان وتجاوزهم لكل فترات التفاوض العصيبة، وأشار إلى أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة في تاريخ السودان، وأضاف أن بلاده تدعم كل خطوات الاستقرار بالسودان، خاصة في ظل الروابط الأزلية بين الشعبين الشقيقين.