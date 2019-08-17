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المجلس العسكري: لم نستغرب أي موقف إيجابي من مصر وقيادتها تجاه السودان

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علق الفريق أول شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، على دور مصر في توقيع الاتفاق الانتقالي بالسودان، قائلًا: "مصر شقيقة السودان، وما قامت به ليس مستغربًا، خاصة أن شعبي مصر والسودان شعب واحد ويشرب من نهر واحد" 

وتابع "كباشي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء السبت، أن وقفة مصر بجانب السودان خلال هذه الازمة لن ينساه الشعب السوداني، معقبًا: "نشكر مصر على دورها في دعم السودان ونطالبها بالمزيد، فمصر شقيقة السودان، ولا نتحرج في طلب المزيد من الدعم" 

هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته في توقيع مراسم توقيع الاتفاق الانتقالي بالسودان، إن مصر تدعم تطلعات الشعب السوداني لوضع بلاده على طريق الرخاء والتنمية، مؤكدًا أن السودان يشهد مرحلة جديدة من تاريخه، وستسطع شمس السودان المشرقة على بلاده الطيبة.

ولفت رئيس وزراء مصر، إلى أن أمم وشعوب العالم تابعت حراك أبناء السودان لتغيير واقعهم إلى وضع أفضل كثيرًا ما حلموا به.

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