رئيس وزراء إثيوبيا يدعو أطراف السودان إلى التكاتف للحفاظ على السلام

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الشعب السوداني وأطراف الاتفاق بالتوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية.

وقال: السودان أصبح لديه أرضية صلبة للحريات، مؤكدا أن السلام والحرية يجب أن يعتمدا على التعاون والترابط بين كل أطراف الشعب السوداني.

وأضاف: الآن يجب أن نبدأ في العمل على تطوير السودان بالعمل، ووجه في نهاية كلمته التحية للمجلس العسكري السوداني.