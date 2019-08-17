رئيس وزراء إثيوبيا يدعو أطراف السودان إلى التكاتف للحفاظ على السلام

هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، الشعب السوداني وأطراف الاتفاق بالتوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية.
وقال: السودان أصبح لديه أرضية صلبة للحريات، مؤكدا أن السلام والحرية يجب أن يعتمدا على التعاون والترابط بين كل أطراف الشعب السوداني.
وأضاف: الآن يجب أن نبدأ في العمل على تطوير السودان بالعمل، ووجه في نهاية كلمته التحية للمجلس العسكري السوداني.
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