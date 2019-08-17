"الخليج" الإماراتية: تواجد قواعد تركيا في قطر خطر على الأمن العربي

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم، أن القواعد التركية في قطر تثبت صحة ومصداقية القرار الذي اتخذته الدول العربية الأربع بتصنيفها خطرا على الأمن الخليجي والعربي.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان: "القواعد التركية في قطر"، إن الوقائع التي نراها كل يوم تؤكد أن الدوحة لا تزال تشرع أبوابها أمام مزيد من التدفق العسكري الأجنبي إلى أراضيها، كما هو حاصل في الفترة الحالية مع النظام في تركيا، وما القرار بإنشاء قاعدة عسكرية في الدوحة إلا تأكيد على أن قادة قطر لم يعودوا يكترثون للمخاطر التي تتسبب بها مثل هذه القواعد الأجنبية القائمة على أراضيها على أمن دول الخليج، خصوصًا أن النظام التركي يتبنى مواقف عدائية تجاه العديد من دول المنطقة.

وأشارت "الخليج"، إلى أن هذا القرار مؤشر إضافي على رغبة أنقرة في زيادة تواجدها في قطر، وتعاظم النفوذ التركي سياسياً وأمنياً، ما يشكل خطراً جديداً على دول المنطقة بأسرها، وهو ما أشارت إليه الدول الأربع في بيانها عند إعلان المقاطعة في يونيو من العام قبل الماضي، وطالبت من خلاله الدوحة بضرورة إغلاق القاعدة التركية على أراضيها لإدراكها أن هذه القاعدة لن تشكل إلا مزيدا من التوتر في منطقة الخليج.

وأضافت الصحية الإماراتية، أن الخبراء الاستراتيجيين يرون أن الوجود العسكري التركي في قطر، يهدف إلى حماية النظام القطري الذي يمتلك واحداً من أصغر جيوش العالم، حتى وإن كان ذلك على حساب السيادة، حيث تطلق الاتفاقات العسكرية المشتركة يد أنقرة في التصرف بمطلق الحرية، وتمنع الدوحة من ملاحقة أو محاكمة أي جندي تركي في قطر في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، ما يعني أنها تحولت إلى رهينة للأطماع التركية المتزايدة في الخليج، وهنا مكمن الخطر، ليس على الدوحة فقط، بل وعلى المنظومة الخليجية بأكملها.