الجيش الليبي يقصف مواقع لميليشيا الوفاق في طرابلس

ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، قصف أحد المواقع بمنطقة بوغيلان في محيط مدينة غريان شمال غربي ليبيا.

وقال الموقع، إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيات حكومة الوفاق.

وشن الجيش الوطني الليبي على مدار اليومين الماضيين، غارات على مطار زوارة غربي ليبيا، استهدفت حظائر لطائرات مسيرة تركية تستخدمها حكومة الوفاق.