الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، من تحرير مناطق جديدة، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، إن "قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن".

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني، قطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي المتمردة، إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

وأوضح العميد القشائي، أن قوات الجيش الوطني، تواصل تقدمها، وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية المتمردة.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.