الصين تكشف عن إصلاح معدل لتوجيه تكاليف التمويل أقل للشركات

كشف البنك المركزي الصيني عن اصلاح رئيسي في سعر الفائدة اليوم السبت للمساعدة في توجيه تكاليف الاقتراض للشركات وتدعيم الاقتصاد المتباطئ الذي تضرر من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

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قال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيحسّن الآلية المستخدمة لتحديد سعر الفائدة على القروض ابتداءً من هذا الشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيض أسعار الفائدة الحقيقية للشركات كجزء من إصلاحات السوق الأوسع نطاقًا.

ويقول المحللون إن هذه الخطوة، التي جاءت بعد بيانات أظهرت نموًا أضعف من المتوقع في يوليو وتلت بعد إعلان للحكومة يوم الجمعة، وتؤكد على محاولات الحكومة استخدام الإصلاحات لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان نشر على موقعه على الإنترنت "من خلال إصلاح وتحسين آلية تشكيل LPR، وسنكون قادرين على استخدام أساليب الإصلاح القائمة على السوق للمساعدة في خفض معدلات الإقراض الحقيقية".

وقال البنك المركزي: "سيعمق إصلاح سعر الفائدة على أساس السوق، ويحسن كفاءة نقل سعر الفائدة، ويخفض تكاليف تمويل الاقتصاد الحقيقي".

وقال البنك المركزي إنه سيتم إضافة مستأجرين مدتها خمس سنوات وأطول إلى صندوق الائتمان المحلي الحالي الذي مدته عام واحد، مما سيساعد البنوك على تحديد أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مثل القروض العقارية.

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وجاءت هذه الخطوة بعد تعهدات من مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة بأن البلاد ستعتمد على تدابير الإصلاح القائمة على السوق للمساعدة في خفض أسعار الفائدة الحقيقية للشركات.

قال البنك المركزي إنه سيعزز الرقابة على أسعار الفائدة للبنوك ويعاقب البنوك على المخالفات التي تعطل نظام السوق.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع على نطاق واسع أن الاقتصاد الصيني تعثر بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا في بداية الربع الثالث، حيث تسببت الحرب التجارية المكثفة مع الولايات المتحدة في خسائر فادحة في الأعمال التجارية والمستهلكين. تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى أدنى مستوى خلال 30 عام.

وانخفضت أسعار سوق المال على المدى القصير في الصين بسرعة أكبر في الأشهر الأخيرة بسبب ضخ الأموال النقدية من البنك المركزي.