كباشي: الاتفاق السياسي في السودان تم بعد مخاض عسير

وأضاف "كباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن هذا الأمر تم بعد أن كانت البلاد على مفترق طرق، وبفضل الله تمكنا من تجاوز هذه المرحلة، وهذا الاتفاق السياسي في السودان تم بعد مخاض عسير، وما ينتظرنا كثير والتحديات كثيرة، ولكن بعون الله سنعبر بالسودان لما نصبو إليه.
وتابع، أننا نتحدث الآن كفريق واحد لرفعة السودان، مشددًا على أن الاقتصاد كان السبب في نشوب شرارة الثورة السودانية، فالاقتصاد متدهور لدرجة كبيرة، ومن أولى المهام في الوثائق التي تم توقيعها الاهتمام بالاقتصاد وتحسين مستوى معاش الناس، والانطلاق باستراتيجية اقتصادية كاملة تنشل البلاد من أزمتها الاقتصادية.
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