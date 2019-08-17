كباشي: الاتفاق السياسي في السودان تم بعد مخاض عسير

أكد الفريق أول شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أننا في غاية السعادة بإبرام الوثائق التي تؤسس للمرحلة الانتقالية والديمقراطية المستدامة.

وأضاف "كباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن هذا الأمر تم بعد أن كانت البلاد على مفترق طرق، وبفضل الله تمكنا من تجاوز هذه المرحلة، وهذا الاتفاق السياسي في السودان تم بعد مخاض عسير، وما ينتظرنا كثير والتحديات كثيرة، ولكن بعون الله سنعبر بالسودان لما نصبو إليه.

وتابع، أننا نتحدث الآن كفريق واحد لرفعة السودان، مشددًا على أن الاقتصاد كان السبب في نشوب شرارة الثورة السودانية، فالاقتصاد متدهور لدرجة كبيرة، ومن أولى المهام في الوثائق التي تم توقيعها الاهتمام بالاقتصاد وتحسين مستوى معاش الناس، والانطلاق باستراتيجية اقتصادية كاملة تنشل البلاد من أزمتها الاقتصادية.