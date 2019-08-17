لفت نظر هيئة الدفاع عن الطاغية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع اقتراب عقد الجلسة الخاصة بمحاكمة الطاغية المعزول فان الحرص من كافة الاطراف على تحقيق العدل يلزم ان يكون حاضرا فى اذهانهم جميعا سواء أكانوا مع أو ضد الرجل وفى هذا خير يشمل الجميع بلا شك .

المعروف ان الجلسة الاولى لمحاكمة المعزول – كانت قبل العيد – لم تنعقد نسبة لغياب المتهم لدواع امنية كما ذكر السيد القاضى وأكد ذلك للصحفيين مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الطاغية بعد رفع الجلسة الاولى ، وتم التأجيل الى يوم ١٧ اغسطس الذى توافق مع موعد التوقيع النهائى على الاتفاق بين المجلس العسكرى وقوى اعلان الحرية والتغيير مما استدعى تأجيلا ثانيا الى يوم الاثنين ١٩ اغسطس الحالى.

وبعيدا عن شخص المتهم وبغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة اليه فان الامر الذى يلزم التأكيد عليه ويجب على الجميع مراعاته هو عدم التأثير على سير العدالة فى اى مرحلة من مراحل المحاكمة وهذا ما خالفه بوضوح وامام كاميرات الاعلام السيد احمد ابراهيم الطاهر الذى صرح للصحفيين ان الرئيس السابق بريئ من التهم الموجهة اليه وسيخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين وان هيئة الدفاع المكونة من ست وتسعين محاميا تمتلك من الوثائق والمستندات على براءة البشير مايجعلها مطمئنة الى ان المحكمة ستقضى باسقاط التهم الموجهة الى موكله.

ولابد ان يعرف مولانا احمد ابراهيم – وهو رجل قانونى لايفوت عليه ذلك – ان مايقوم به بعيد عن السلوك الصحيح وكثيرا جدا ما تحدث الناس على مدى الازمان عن خطأ التأثير على سير العدالة باى شكل من الاشكال وكلامه هذا يندرج بلا شك فى هذا المحظور وعليه ان يراعى قواعد العدالة ولايقع فى هذا الخطأ وان كان ولابد من تصريحات صحفية فلتكن فى اطار مواعيد الجلسات ومكانها – ان لم يكن سريا – كما فعل نائب رئيس هيئة الدفاع الاستاذ محمد الحسن الامين الذى لم يتجاوز هذه الخطوط المسموح بها .

نتمنى ان تكون هيئة الدفاع عن المخلوع قد

استوعبت الخطأ الذى وقع فيه رئيسها وانتبهت له وان لاتكرره والا فليتم ردعها وبالذات رئيسها ووسائل الردع معروفة ومولانا احمد ابراهيم اعرف بها من غيره .