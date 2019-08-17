عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 17 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

“فرح السودان” يكتمل اليوم بتوقيع الاتفاق ووثائق الفترة الانتقالية

تأجيل محاكمة “البشير” حتى بعد غد “الاثنين”

“الحرية والتغيير” ترسم برنامجاً ضخماً ليوم “فرح السودان”

الجريدة:

التوقيع النهائي اليوم

“التغيير” تعلن عن مواكب في الخرطوم والولايات

مفتش اليافطة لـ”الجريدة”: إخترنا القطار القديم لإيصال هذه الرسالة

اتحاد المخابز يكشف لـ”الجريد” أسباب أزمة الخبز بالخرطوم

السوداني:

الخرطوم تستعد للفرح الأكبر اليوم

اعتذار فدوى وسحب التعايشي من “السيادي

النائب العام المرشح لـ(السوداني): مهمتنا صعبة والأولوية للانتهاكات

الصيحة:

السودان يستشرف عهداً جديداً اليوم

الثورية تهدد باللجوء إلى الشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية

“الحرية والتغيير” تسحب “التعايشي” وترشح “وطني” و”شعبي” للسيادي

التيار:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر

البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديموقراطية

تعديلات جديدة في قائمة أعضاء العسكري الانتقالي بالمجلس السيادي

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الإنتباهة:

حضور إقليمي ودولي في العرس السوداني اليوم

مواكب تجوب العاصمة واحتفال ضخم في ساحة الحرية

النائب العام المرشح: الأولوية للانتهاكات والفساد

أخبار اليوم:

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إقليمي ودولي.. اليوم التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية

الجبهة الثورية تعلن رسمياً مقاطعتها وتجمع المهنيين يتراجع عن ترشيح التعايشي وفدوى تعترض

الوسيط الإثيوبي: سنعمل لإلغاء تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي

الدار:

بركات الرسول الكريم.. الحاجة آمال تبصر بعد (5) أعوام

المهدي مهاتفاً حمدوك (أبيت “الفطيسة” وشعبك عوضك بالذبيحة)

عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري اليوم

مدير التعليم بالخرطوم: استئناف الدراسة متعلق بتوفر الدقيق والمواصلات

العسكري يعيد فتح مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

توثيق تاجر وربطه بجنزير على شجرة ونهبه ذهب وريالات سعودية