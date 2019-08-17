ابراهومة: مواجهة الاهلي مروي لن تكون سهلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدرب المريخ ابراهيم بان مباراة الاحمر ضد الاهلي مروي لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال لانها امام خصم عنيد وسبق للمريخ ان ظفر امامه بالفوز بشق الانفس اكثر من مناسبة ويلعب بشراسة ضد المريخ وسنعمل له الف حساب في مواجهة الإفتتاح واكد على ضرورة تحقيق نتيجة ايجابية حتى يدخل الفريق مباراة الإياب ضد الفريق الجزائري بمعنويات عالية وعن عودة بعض اللاعبين امثال سيف وبكري للعب قال انهم يأملون في اكتمال كافة الصفوف للمريخ في مباريات الفريق المقبلة حتى يؤدي المريخ بفاعلية ويسع انصاره.

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