الاتحاد النسائي يؤكد تمسكه بنسبة 40% للمرأة في هياكل السلطة في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر الاتحاد النسائي السوداني بياناً “ما رشح من انباء حول مرشحي السلطة التنفيذية”، اعترض فيه على ضعف الوجود النسوي في ترشيحات الحقائب الوزارية، وعدم اشراك القوى النسوية في اختيار الكفاءات النسوية”.

وطالب الاتحاد “جبهات العمل النسوي بالتوحد حول مطالب المشاركة العادلة للنساء”.

وقال بيان الاتحاد النسائي السوداني: “نأمل ان تعي قوى اعلان الحرية والتغيير الدور التأريخي للمرأة وتلتزم بما جاء في ميثاق الحرية والتغيير بمنح المرأة ٤٠٪؜ من المقاعد في كافه هياكل ومستويات السلطة كحد ادني”.

وأضاف: “للدور الكبير الذي لعبته النساء في الثورة كتفا بكتف مع زميلها الرجل. فنري ان حقنا كنساء هو مطلب المناصفة ٥٠٪ في جميع المستويات. وبمعيار الكفاءة وليس النوع”.

وأكد الاتحاد أنه “بالرغم من السلبيات والنواقص بالوثيقة الدستورية. لكن هناك ايجابيات توجب علينا دعمها وتطويرها الي ان تتحقق كل اهداف الثورة بشكل عام وقضايا المراة بشكل خاص”.