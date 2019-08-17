شاشات كبيرة بالميادين العامة لنقل حفل التوقيع النهائي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، اكتمال الترتيبات لمراسم حفل توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير بقاعة الصداقة اليوم.

وقال كباشي إن الحفل سيكون بحضور دولي وإقليمي ونوعي للقيادات بالبلاد، وسيشرفه عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، بالإضافة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي وأعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي، وعدد من المبعوثين الخاصين للدول الكبرى والمنظمات الإفريقية.

وبحسب كباشي، فإن الحفل سيستمر لساعتين أو ساعتين ونصف، تتزامن معه احتفالات شعبية تعم البلاد، وأشار إلى أنه تم تجهيز شاشات ضخمة بالميادين لنقل مراسم الاحتفال على الهواء للمواطنين بكل من (السامراب، الساحة الخضراء، ميدان الأهلية بأمدرمان، الكلاكلة صنقعت وبري)، وقال: اليوم سيكون تاريخيًا ونحن سعيدون بتلك السعادة الغامرة التي تنتظم الشارع السوداني للتوافق على الانتقال لسلطة مدنية مستدامة بنهاية الفترة الانتقالية. وأضاف: تم التجهيز للحفل بما يليق بالثورة الشبابية الفريدة، وأيضا لإظهار البلاد بالوجه المشرق.