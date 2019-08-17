كيف تنظر السعودية للإتفاق النهائي في السودان

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، السبت، إن السودان يقف على عتبة مستقبل أفضل لأبنائها بعيدا عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبه، معبرا عن ثقة بلاده في الاتفاق التاريخي، الذي تم توقيعه اليوم.

وأوضح الجبير، في كلمة له بمناسبة توقيع وثائق الفترة الانتقالية في العاصمة الخرطوم “السعودية، ومنذ بداية الأحداث، بذلت كل الجهود للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني”.

وأضاف “جمهورية السودان تقف اليوم على عتبة مستقبل أفضل لأبنائها بعيدا عن أي مؤثرات تستهدف وحدة شعبه”.

وأوضح أن المملكة السعودية تبارك الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية “الهادف إلى الحفاظ على سلامة السودان وأمنه واستقراره”.

وتابع قائلا: “بلادي تعبر عن ثقتها الكبيرة في هذا الاتفاق وتؤكد وقوفها الثابت مع كافة الأطراف في السودان لاجتياز هذا المنعطف الحاسم في تاريخ البلاد”.

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وأشار الجبير بحسب “سكاي نيوز” إلى أن”ما قدمته السعودية من دعم وجهود يأتي في إطار إيمانها بضرورة الحفاظ على استقرار السودان وحمايته من كل التدخلات الخارجية”.

وختم حديثه بالقول: “حكومة السعودية تطلب من كل الدول الوقوف إلى جانب السودان الشقيق وهو يفتح صفحة جديدة في تاريخه”.

وفتح السودان، السبت، صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية، التي تمثل بداية جديدة في تاريخ البلاد الحديث.

ووقع الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير.

ومن شأن التوقيع، الذي جرى خلال حفل أطلق عليه “فرح السودان”، أن يشكل بداية الفترة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)