حميدتي يتعهد بتطبيق كل حروف الاتفاق مع قوى التغيير

التاريخ: 17-أغسطس-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة تعهد محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، بأن يلتزم المجلس “بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة”. وصرح حميدتي بحسب ”بي بي سي”، بأن المجلس سيطبق الاتفاق بإخلاص وسيدعمه. Advertisements ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، اليوم السبت. وبدأت بعد ظهر اليوم مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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