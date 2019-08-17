حميدتي يتعهد بتطبيق كل حروف الاتفاق مع قوى التغيير

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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تعهد محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، بأن يلتزم المجلس “بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة”.
وصرح حميدتي بحسب ”بي بي سي”، بأن المجلس سيطبق الاتفاق بإخلاص وسيدعمه.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، اليوم السبت.
وبدأت بعد ظهر اليوم مراسم التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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