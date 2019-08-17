قطار ثوار عطبرة يصل شمبات ليشهد الاحتفال بالتوقيع النهائي

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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وصل إلى العاصمة الخرطوم القطار القادم من مدينة عطبرة للمشاركة فى احتفالات توقيع وثائق الفترة الإنتقالية بين المجلس العسكري الانتقالى وقوى إعلان الحرية والتغيير .
وتأتي مشاركة قطار الثورة لرمزية مدينة عطبرة في بدايات ثورة ديسمبر علاوة على رمزية المدينة في التاريخ النضالي في السودان بحسب سونا.
وتوقفت عجلات قطار الثورة فى رحلة استغرقت 19 ساعة من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل إلى ولاية الخرطوم ،في كل من(شندي، الجيلي، الكدرو وشمبات) لحمل المزيد من المحتفلين .
تجدر الإشارة إلى أن شرارة المظاهرات اندلعت يوم 19 ديسمبر2018م بمدينة عطبرة من المدرسة الصناعية بعطبرة احتجاجاً على زيادة كبيرة في أسعار الخبز إلى أن امتدت الاحتجاجات في جميع مدن البلاد لتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة بما فيها العاصمة الخرطوم إلى أن سقط النظام السابق في الحادي عشر من أبريل 2019م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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