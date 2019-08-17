سلفاكير يؤكد دعمه للسلام والاستقرار في السودان

أكد الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان وقوف بلاده مع السودان من أجل تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام الشامل والحقيقي .

وقال لدى مخاطبته الاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي على وثائق الفترة الانتقالية إن بلاده ستلعب دوراً في عودة المجموعات المسلحة للسلام، داعياً السودانيين للتماسك الداخلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

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وأضاف سلفاكير أنه يجب إعطاء السودانيين الفرصة دون أي تدخل لأنهم يعرفون ما هو خير لبلادهم .

وأشار بحسب سونا – إلى الروابط المشتركة التي تربط بلاده بالسودان وقال إنها روابط حضارة وثقافة ذات مشتركات فنية وموسيقية واجتماعية وأسرية، معرباً عن أمله للسودان بمرحلة سياسية جديدة ولحياة أفضل، مؤكداً أن دعمهم للسودان يأتي استجابة للرغبة الأصيلة للبلدين في العيش معاً في رفاهية تأكيداً للروابط المشتركة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)