اختفاء عائد من الاغتراب بعد وصوله مطار الخرطوم

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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أصاب القلق أسرة العم مجذوب عمر دفع الله شاع الدين، وذلك على إثر اختفاء ابنهم الصديق الذي عاد إلى مطار الخرطوم قادماً من السعودية، بعد أن مكث بها حوالي الخمسة أعوام ونصف العام ظل خلالها متواصلاً مع أسرته ويقوم بإرسال المال لوالده كعادة المغتربين.
وظلت أسرته في انتظار عودته من أجل رؤيته بعد هذه السنوات لتصل معلومات إليهم بوصوله عبر مطار الخرطوم بتاريخ 4/8/2019، وأكد لهم أحد أقاربهم بحسب صحيفة الدار، بمشاهدته في أحد الأسواق ببحري، ليحاول البحث عنه دون جدوى، كما تأكدوا من استعلامات المطار التي أكدت وصوله إلى أرض الوطن، وبعدها قام والده وعمه بتدوين بلاغ بقسم شرطة الأوسط ببحري التي قامت بعمل نشرة بأوصافه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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