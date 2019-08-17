خميس جلاب يترأس وفد الحركة الشعبية في احتفال التوقيع بالخرطوم

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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أعلنت حكومة جنوب السودان عن إلزام الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس حركة العدل والمساواة “جبريل إبراهيم” ورئيس الجبهة الثورية “عبد العزيز الحلو” بالتوقيع على الاتفاق النهائي.
وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” في حديثه بحسب صحيفة المجهر”: إن الدعوة التي وجهها “سلفاكير” هي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف “الحرية والتغيير” و”الحركات المسلحة” للتوافق حول النقاط الخلافية والملاحظات التي تتحدث عنها الحركات في الوثيقة التي وقعت بالأحرف الأولى.
وأشار إلى أن الرئيس “سلفاكير” ألزم قيادات الحركات بالتوقيع على الاتفاق النهائي، وقال إنه دعا قيادات “الجبهة الثورية” و”قوى إعلان الحرية والتغيير” بنقل اجتماعات ومباحثات الحركات المسلحة وقوى الحرية إلى جوبا، وأن وفد جنوب السودان سيحضر التوقيع النهائي اليوم بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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