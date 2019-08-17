"مباشر قطر".. الإعدامات في إيران شاهد على وحشية النظام الحاكم

سلوكيات متعددة وإجراءت مختلفة، تؤكد أن النظام الحاكم في إيران ينتهج سياسات قمعية، وهو الأمر الذي انعكس في قمع حرية الرأي والتعبير، فضلا عن الإعدامات التي تم تنفيذها بشكل كبير خلال العام الماضي، ضمن حملة شرسة هدفها تكميم الأفواه.

وبحسب "مباشر قطر" في تقرير لها، إن هذه السياسات القمعية، كشف عنها خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، مؤكدا أن العام الماضي شهد قيودا متزايدة على الحق في حرية التعبير، وهو ما دفع النظام إلى تنفيذ ما يزيد عن 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال.

الإعدامات التي تنفذها إيران، تعكس طبيعة النظام المتعطش للدماء، الذي يرفض الاستماع إلى أي صوت معارض، ويتخذ من الإعدام وسيلة لتكميم الأفواه، بعدما امتلئت سجون إيران بالمعارضين والرافضين لسياسات النظام الوحشية.

هذه الانتهاكات التي ينفذها نظام إيران دون أن يراعي القوانين الدولية، أو يحترم حقوق الإنسان، تجعله تحت طائلة المساءلة الدولية، وتستوجب فرض المزيد من الإجراءات العقابية ضد رموز النظام الحاكم.

الإعدامات التي تنفذها إيران خارج الإطار القانوني، تتطلب وقفة دولية يتم من خلالها محاسبة النظام على جرائمه، والعمل على مراقبة أنشطته الإجرامية، من أجل تحجيم عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها في إيران، دون مراعاة مبادئ القانون الدولي أو احترامها.