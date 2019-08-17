ود لبات يهنئ السودانيين بالتوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية

هنأ الوسيط الإفريقي بروفيسور محمد الحسن ود لبات، الشعب السوداني وأطراف الاتفاق بالتوقيع النهائي على وثائق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير . وقال لدى مخاطبته اليوم (السبت) الاحتفال بهذه المناسبة إن إفريقيا قادرة اليوم بقوة وعزم على تخطي مشكلاتها، وأضاف قائلا : إفريقيا تقف اليوم مع السودان ،وأن السودان يقف مع إفريقيا وبذلك نعطي درساً بأن الحل يمكن أن نحققه بأنفسنا .

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