الجبير: اتفاق السودان يسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم (السبت) إن اتفاق السودان هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف الجبير عبر سلسلة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السعودية كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره، ومساهمتها الفاعلة في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية ودعمها الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداداً لهذا النهج.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن السعودية تتطلع لأن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي تستهدف استقراره، مؤكداً أن استقرار السودان هو جزء مهم من استقرار المنطقة ويسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وفد السعودية المشارك في مراسم توقيع اتفاق الخرطوم، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تعول بأن يسهم اتفاق الخرطوم بين الأطراف السودانية في كتابة مرحلة جديدة من الاستقرار، يستطيع من خلالها الأشقاء في السودان التعافي من أزمتهم الحالية والانتقال إلى إدارة شؤون بلادهم على نحو يلبي آمال الأشقاء وتطلعاتهم.