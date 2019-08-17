وفي أعقاب تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، تعد المظاهرات في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا رئيسيًا لما إذا كانت حركة الاحتجاج يمكنها أن تحتفظ بالدعم العريض الذي بدا أنها تتمتع به. الإقبال السلمي أشار إلى أنه ربما، رغم أن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهة أكثر مع حلول الليل.
وبدأت الاحتجاجات كمعارضة لمشروع تسليم المجرمين الموقوف الآن، ولكنها نمت لتشمل مطالب أوسع.
ويقول المتظاهرون إنهم يكافحون تآكل ترتيب "دولة واحدة ونظامان" الذي تضمن بعض الاستقلال الذاتي لهونج كونج منذ أن استرجعت الصين من بريطانيا عام 1997.
واشتدت حدة الاشتباكات هذا الأسبوع، وألغيت الآلاف من الرحلات الجوية وسط مشاهد قبيحة في مطار المدينة، عندما احتج المتظاهرون على رجال يشتبه في أنهم عملاء صينيون.
أبدت الشرطة إصرارًا شديدًا على تطهير الشوارع.
في يوم الجمعة، استبدلت شركة كاثي باسيفيك إيرويز منصب رئيسها التنفيذي بعد ضغط من بكين لتعليق الموظفين المشاركين في الاحتجاجات. تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل التلفزيون الحكومي الصيني قبل إعلانها من قبل الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطني "هونغ كونغ" ينظمون المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.