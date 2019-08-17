اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

زوجة غاضبة تسكب ماءاً ساخناً على زوجها

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 17-أغسطس-2019

10 مشاهدة

زوجة غاضبة تسكب ماءاً ساخناً على زوجها

سكبت إحدى الزوجات ماءاً ساخناً على زوجها بمنطقة الكاملين مما أدى لإصابته بحريق من الدرجة الأولى.

Advertisements

وتشير الوقائع إلى أن خلافاً نشب بين الزوجة وزوجها وبدون مراعاة للطفل الذي بين يديها، أحمرت عينيها وتغير شكلها، عندها حملت موية ساخنة وسكبتها في جسد زوجها.

وفور إبلاغ شرطة الكاملين بالحادثة بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا بإلقاء القبض على الزوجة، وتدوين بلاغ في مواجهتها، فيما تم نقل الزوج المصاب لمستشفى بحري وحدة جراحة التجميل لتلقي ومواصلة العلاج من الإصابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة غاضبة تسكب ماءاً ساخناً على زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا