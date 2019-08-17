زوجة غاضبة تسكب ماءاً ساخناً على زوجها

سكبت إحدى الزوجات ماءاً ساخناً على زوجها بمنطقة الكاملين مما أدى لإصابته بحريق من الدرجة الأولى.

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وتشير الوقائع إلى أن خلافاً نشب بين الزوجة وزوجها وبدون مراعاة للطفل الذي بين يديها، أحمرت عينيها وتغير شكلها، عندها حملت موية ساخنة وسكبتها في جسد زوجها.

وفور إبلاغ شرطة الكاملين بالحادثة بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا بإلقاء القبض على الزوجة، وتدوين بلاغ في مواجهتها، فيما تم نقل الزوج المصاب لمستشفى بحري وحدة جراحة التجميل لتلقي ومواصلة العلاج من الإصابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)