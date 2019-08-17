مقتل شاب طعناً في صف الرغيف

التاريخ: 17-أغسطس-2019 فى : حوادث 20 مشاهدة Advertisements قام عدد من المتهمين بالاعتداء على شاب لم يتجاوز عمره (17) ربيعاً في إحدى مناطق صفوف الخبز بكوستي، مما أدى لمقتله في الحال، وفور إبلاغ شرطة كوستي تحركت شعبة المباحث وترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وبأورنيك (8) جنائي تم نقل جثمان الشاب المقتول للمشرحة، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد مدير المشرحة تم تشريح جثمان الشاب القتيل وتسليمه لذويه في موكب حزين, فيما تمكنت شعبة المباحث بكوستي بحسب صحيفة الدار، من القبض على عدد من المشتبه فيهم وجاري التحقيق معهم حول ملابسات الجريمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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