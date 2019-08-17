محاكمة المتهم بقتل وتقطيع زوجته وتوزيع الأجزاء

تباشر محكمة الكلاكلة إجراءاتها وذلك لمحاكمة المتهم بتقطيع زوجته عفاف الطيب إلى أجزاء وتفريق قطع جثمانها في عدة مناطق وشاطئ النيل، ولم يذكر الزوج الأسباب التي أدت إلى تقطيعه للزوجة بعد قتلها.

وكانت أسرة الزوجة قد أرسلت لها احتياجات رمضان إلا أنها لم ترد بالاستلام وبحضور شقيقها من ولاية الجزيرة والسؤال عن شقيقته انهار الزوج واعترف بقتله للزوجة وتقطيعها وتوزيع أجزاء من جثمانها.

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وبعد الفراغ من التحريات حول البلاغ إلى محكمة جنايات الكلاكلة التي حددت جلسة لسماع المتحري إلا أن غياب وكيل النيابة ومحام العون القانوني حال دون انعقاد الجلسة كما أن الأمطار حالت دون وصول والد الزوجة من ولاية الجزيرة لتقوم المحكمة بحسب صحيفة الدار، بتحديد جلسة أخرى تمهيداً لسماع المتحري في البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)