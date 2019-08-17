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تأجيل فتح المدارس إلى أجل غير مسمى

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التاريخ: 17-أغسطس-2019

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تأجيل فتح المدارس إلى أجل غير مسمى

أعلنت وزارة التربية بولاية الخرطوم تأجيل فتح المدارس الأساس والثانوي لأجل غير مسمى، متعللة بالظروف الطبيعية والأمطار التي ضربت الولاية وأثرت على عدد من المدارس. وكان من المقرر أن تفتح المدارس أبوابها الثلاثاء المقبل لاستقبال الطلاب.

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وكان المجلس العسكري قد عطل الدراسة في جميع المدارس بالسودان في أعقاب التوترات الأمنية التي شهدتها البلاد عقب حادثة مدينة الأبيض التي شهدت مقتل عدد من الطلاب بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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