“الثورية” تهدد باستخدام الشارع لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية

هدد تحالف “الجبهة الثورية” باستخدام الشارع وتحريكه لإسقاط حكومة الفترة الانتقالية الجديدة، وإرجاع الثورة إلى أهلها، ودعا لمناهضة الأمر جماهيرياً وشعبياً.

وقال القيادي بحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم المنضوية تحت مظلة “الثورية” عبد العزيز نور عشر، إن ما يحدث يعتبر إهانة عقب سرقة مجموعة من أحزاب اليسار والبعث العراقي والناصري للثورة – على حد قوله – وأضاف في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس: لن نكون جزءاً من المؤسسات التي تكونها هذه المجموعات التي سرقت باسم الجماهير، ونحن الذين قاتلنا نظام البشير وأضعفناه، وجماهيرنا ساعدت في ذلك وقدمت شهداء.

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وتابع: هذه مجموعة ليس لديها وعي بقضايا الشعب السوداني ولا تعلم أن الحروب أسقطت جميع الأنظمة السابقة، ولكنهم يستعجلون فقط لاستلام السلطة وهم ليسوا سوى بديل لنظام الإنقاذ بقيادة الحزب الشيوعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)