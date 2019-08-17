وصول موسى فكي ومولود أوغلو للمشاركة في احتفالات السودان

التاريخ: 17-أغسطس-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements وصل البلاد مساء أمس على التوالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع على وثائق السلطة الانتقالية اليوم السبت، وكان في استقبالهما بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف السفير عمر دهب فضل، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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