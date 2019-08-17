“العسكري” يفتح مكتب الجزيرة في الخرطوم ويرفع الحظر عن المسلمي

أبلغ جهاز المخابرات السوداني مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم قرار المجلس العسكري الانتقالي بإعادة فتح مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية بالخرطوم.

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وقال مسؤول أمني إن بإمكان المكتب مباشرة إعماله الآن، وقامت اللجنة الأمنية وقوة الحراسة التي على المكتب بعد الإغلاق بتسليم المكتب بمعداته إلى مسؤوليه بالخرطوم، وشمل القرار إعادة فتح المكتب ورفع حظر السفر الذي ضرب على الزميل المسلمي الكباشي مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم مباشرة بعد الإغلاق.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بحسب صحيفة السوداني، قد أصدر قراراً بإغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم في الثلاثين من مايو الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)