اخفاقات سعودية متتالية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما انفكت الصحافة الغربية تتناول ورطة السعودية فى اليمن وسعيها لايجاد مخرج يحفظ لها ماء وجهها (لو ان مزعة لحم تبقت فيه) ، وهذه الصحف فى تناولها لازمة السعودية فى اليمن لاتغفل الاشارة الى اسباب فشل التحالف السعودى الإماراتي فى تحقيق اى هدف من تلك الاهداف التى اعلن عنها عشية بدء العدوان فى تلك الليلة التى مازالت كلمات عادل الجبير فيها حاضرة فى اذهان الناس بل مازالت تطرق اذانهم وكانها قيلت البارحة ، فما هى اهم اسباب الفشل السعودى ياترى بحسب تحليل

صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ذائعة الصيت واسعة الانتشار ؟

قالت صحيفة ”لوفيغارو” إن تحالف السعودية العسكري ضد اليمن تحول إلى فشل ذريع للمملكة في كل المستويات”. وأشار محرر الشؤون الدولية بالصحيفة رينو جيرار، إلى أن الشعب اليمني عانى بالفعل من “عاصفة حزم” شعواء، إذ شرّد منه ثلاثة ملايين عن بيوتهم وأصبح 11 مليون يمني يتضورون جوعاً ولا يجدون ما يسد رمقهم”. ولكن من الناحية العسكرية لا تزال الجبهة المناوئة للسعودية تسيطر على العاصمة صنعاء، ولم تلن او تضعف ولم تنكسر رغم بساطة إمكانياتها العسكرية مقارنة بترسانة العدو الفائقة التطور ، ولم تضعف هذه الجبهة رغم تعرضها لضربات قاذفات القنابل المدمرة من السعودية والإمارات.

أما إنسانياً فقالت الصحيفة إن سكان اليمن عانوا بشدة من مختلف أشكال الحظر التي فرضها العدوان السعودي، ومن تعطل قنوات التوزيع المعتادة، ومن القصف بالطائرات الذي يوصف بأنه الأقل دقة في التاريخ العسكري المعاصر. “لكن الأدهى والأمر هو الفشل السياسي، إذ إنه مدوٍ وشامل، ولا أدل على ذلك من الفوضى التي عمت عدن بعد أن استولت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً على معسكرات ومقرات الحكومة (المستقيلة)”. ولفتت الصحيفة إلى أن “محمد بن سلمان في قراراته الكارثية التي اتخذها ضد اليمن أولاً، وبعد ذلك في قراره محاصرة دولة قطر، إنما كان يستجيب لتعليمات عرابه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والواقع أن السعودية عانت ثلاثة إخفاقات مدوية في سياستها الخارجية خلال العقد الأخير، بدءاً بفشلها في سوريا التي أمدت فيها ما بين عامي 2012 و2016 المسلحين بالمال والعتاد، ومروراً بشنها الحرب على اليمن منذ عام 2015، وانتهاء بمحاصرتها دولة قطر”. ونوه الى ان فشل حرب اليمن يظل الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للسعوديين، “إذ فضح وهن جيشهم وهشاشته الاستراتيجية الصارخة.

انتهى نقلنا بتصرف من مقال مترجم يعرض للاخفاقات السعودية المتتالية فهل يتعظ محمد بن سلمان ويتراجع عن تهوره ام تقوده سياساته الرعناء الى مزيد من الفشل والاخفاقات التى أصبحت ملازمة للسعودية فى كل مجال وميدان تسلكه.