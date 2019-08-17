المؤتمر الوطني لايستحق الشكر ياسجاد

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جاءت ثورة ديسمبر المجيدة واطاحت بالطاغية الفاشى وابعدت حزبه عن الحكم – ولو ظاهرا – وتم هذا بمجاهدات الشباب وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ، وهؤلاء الشباب الذين خرجوا وصمموا على اسقاط البشير ماكان هناك مايمنعهم من تحقيق هدفهم ويحول بينهم وبين بلوغ مرامهم اى عائق ، وكانوا سيستمرون فى نضالهم مهما عظمت تضحياتهم الى ان يحققوا مايريدون.

بعض الاصوات كانت تنادى على استحياء بضرورة شكر المؤتمر الوطنى الذى ترك الامور تمضى بهدوء ولم يعترض طريق التغيير مما جنب البلاد صراعا كانت ستسفك فيه دماء عزيزة من ابناء هذا الوطن الحبيب.

ولكن مؤخرا بدا الصوت يعلو وتحول السر جهرا وخرجت اصوات تنادى بنفس هذا النداء وكأنهم يريدون منا ان نشعر ان المؤتمر الوطنى تفضل على الناس بتجنيبهم العنف.

احد من تبنوا هذا الموقف ودعوا اليه الناشط السياسى والكادر الامنى سابقا (ايام سطوة الانقاذ والى المفاصلة) وقد نشط ككادر بارز فى المؤتمر الشعبى فى مابعد وهو الدكتور عمار السجاد الذى كتب على منصة السائحون فى الفيس بوك مايلى :

نشكر للمؤتمر الوطني انه لم يحاول أن يسترد سلطته بقوة السلاح وهو القادر على ذلك حتى لا يصبح السودان مثل ليبيا وسوريا . وهذا موقف سوف يذكره لهم التاريخ مهما اختلفنا معهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

انتهى كلام دكتور السجاد وليته اكتفى بما كتب ولم يذيل كلامه بالاية الشريفة لانها تبطل قوله وترد عليه لو انه تأملها .

ونقول للرجل ارجو ان تطبق الاية الكريمة على نفسك وتحاكم بها قولك اعلاه ونسألك امن العدل والانصاف والقسط ان نعتبر المؤتمر الوطنى يستحق الشكر لانه جنب البلد الدماء ؟ وهل وفر المؤتمر الوطنى طريقا للحفاظ على سلطته البائسة ولم يطرقه ؟ وهل تورع الحزب وقادته عن تعذيب الشرفاء وسجنهم وطرد الاحرار من اعمالهم ظلما وعدوانا واحلال عضويته ومنتسبيه والمقربين منهم مكانهم ليقطع على الناس سبل معارضته واسقاطه حتى اذا رآهم مصممين على ذلك لم يمنعه دين ولا ورع ولا عهد ولا ذمة ولا خلق من سفك الدماء وقتل الابرياء ؟ فعن اى اخلاق تتحدث يا دكتور عمار ؟ وما هى هذه الاستطاعة التى تشير اليها فى حديثك وتؤكد ان المؤتمر الوطنى يملك السلاح ولو اراد استخدامه لاستعادة سلطته لفعل وهو قادر على ذلك ؟ لايادكتور فالمؤتمر الوطنى لم يوفر جهدا لم يبذله ولايستحق شكرا بل هو اهل للذم.