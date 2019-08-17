سيف تيري والمدينة يقودان هجوم المريخ امام الشبيبة

الخليج 365 : اخضع المدير الفني للمريخ اللاعبين بكري المدينة وسيف تيري إلى تدريبات جادة وقوية وذلك من اجل تجهيزهما لمباراة المهمة أمام الشبيبة في إياب دوري أبطال أفريقيا مرحلة الدور التمهيدي وكان الكابتن ابراهومة قد جهز اللاعبين عقب عودة المريخ من الجزائر.

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