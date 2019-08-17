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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن الصحفي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، أسماء أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس كيدز”، والذي يُعرض على شبكة قنوات MBC.
وكتب ربيع في تعليقه على صورة جمعته بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم “حصريا.. علمت أن المدربين في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز للموسم القادم 2019/2020 هم النجوم: نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، وذلك بعد اعتذار كل من المطربين كاظم الساهر وتامر حسني عن البرنامج”.
وتابع “وبذلك يصبح الغالي محمد حماقي ضمن لجنة تحكيم نسختي الصغار والكبار والتي تضم النجوم: سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام”.
جدير بالذكر أن تامر حسني أعلن مؤخرًا اعتذاره عن عدم المشاركة في الموسم الجديد، وكتب عبر “إنستجرام”: ” لكل الجماهير اللي بتسأل عن تقديمي للموسم الثالث لڤويس كيدز، أنا اعتذرت عن تقديم الموسم الثالث من برنامج ڤويس كيدز لأسبابي الخاصة.. هتوحشوني جداااااااااً، ويارب التوفيق لكل المواهب الجميلة، ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب.. شكراً”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعتذار كاظم وتامر.. تعرّف على لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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