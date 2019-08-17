إجتماع مفاجئ بين البرهان ووزير الخارجية التركي”تشاووش”…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التأم اجتماعًا ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش في الخرطوم مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي على هامش زيارة الوزير التركي للبلاد لحضور احتفال التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية اليوم”السبت”.

وهنّأ تشاووش في تغريدة على صفحته الرسمية جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة، مشيدًا بروح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات”.

وأعلن مولود بحسب وكالة الأناضول مواصلة أنقرة تقديم الدعم للسودان حكومةً وشعبًا، من أجلّ تعزيز الاستقرار والأمن.

واليوم”السبت”، سيوّقع المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير على إعلان الوثيقة الدستورية التي تمّ الاتفاق عليها في الرابع من أغسطس بالأحرف الأولى.

وقضى الاتفاق على تقاسم السلطة لمدة ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.