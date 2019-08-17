الكشف عن أبرز المشاركين في احتفال التوقيع النهائي

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي، إن الاستعدادات اكتملت للاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، مؤكداً في تصريحات صحافية (الجمعة) أن المجلس العسكري الانتقالي قام بجميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء احتفالات البلاد بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية.

وأبان الكباشي إن مراسم الاحتفال تبدأ باستقبال الضيوف بمطار الخرطوم الدولي، مشيراً إلى أن بعضهم وصل أمس الجمعة، على أن يتم التوقيع عند الحادية عشرة صباح اليوم (السبت) بقاعة الصداقة.

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وكشف شمس الدين بحسب صحيفة السوداني، عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهم رؤساء جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وتشاد إدريس ديبي، وكينيا أوهور كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينما اعتذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم الحضور، ويشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء الكويتي في حفل التوقيع على الوثيقة النهائية لتقاسم السلطة بين “قوى الحرية والتغيير” و”المجلس العسكري” اليوم السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)