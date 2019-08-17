مرشحة “السيادي” فدوى عبد الرحمن تعتذر

التاريخ: 17-أغسطس-2019 فى : أخبار 23 مشاهدة قررت المرشحة عن “تجمع القوى المدنية” فدوى عبد الرحمن الاعتذار عن المنصب “السيادي” بسبب سحب “تجمع المهنيين” مرشحه محمد التعايشي. Advertisements وكتبت فدوى في صفحتها الرسمية: “أعتذر عن قبول الترشيح لعضوية المجلس السيادي بسبب إبعاد محمد حسن التعايشي من عضوية المجلس، والطريقة التي تم إبعاده بها” وأضافت: “كنت أظن أن حضوري لهذا الموقع يعتمد على خدمة الوطن دون محاصصات وجهوية”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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