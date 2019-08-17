عرمان يدعو الثورية وأصدقائها لحضور التوقيع النهائي للإعلان الدستوري

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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دعا نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل في هياكل وأجهزة “قوى الحرية والتغيير” ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات. ووفق بيان داخلي أشار ياسر إلى تلقيهم دعوة للمشاركة في الاحتفال، وتلقى دعوة أخرى من أحد رؤساء الدول لمرافقته للخرطوم.
وطبقاً للبيان يجري رئيس الحركة الاتصالات والترتيبات لإرسال وفد رئاسة الأمين العام وآخرين إذا مضت الترتيبات وفق ما هو مخطط له، وأضاف: علينا أن نحتفل بالتوقيع وأن نذكر الناس بشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة)، كما يجب أن تغير الأفكار والمفاهيم أولاً، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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