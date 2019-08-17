والد شهيد يقطع (135) كيلومتراً مشياً إلى الخرطوم

توجه والد الشهيد عثمان قسم السيد الشيخ صباح أمس الجمعة، مشياً بالأرجل من مدينة (أربجي) بولاية الجزيرة نحو العاصمة الخرطوم لحضور التوقيع النهائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري المقرر الثوم السبت بقاعة الصداقة.

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وطبقاً لما نشرته صفحة حزب المؤتمر السوداني قال أحد أفراد أسرة الشهيد عثمان، إن محمد قسم السيد قرر قطع مسافة (135) كيلومتراً وفاءً لابنه الشهيد الذي أصيب بطلق ناري في الثالث من يونيو 2019 بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ونقل الشهيد على إثرها لمستشفى علياء بالسلاح الطبي ليفارق بعدها الحياة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)