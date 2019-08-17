السيول تحاصر (3) آلاف أسرة بـ(الراوات) و(أم رمتة) بالنيل الأبيض

التاريخ: 17-أغسطس-2019
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تُحاصر مياه السيول والأمطار عدداً كبيراً من قرى ومحليات ولاية النيل الأبيض، وتأثر أكثر من (3) آلاف منزل بين تلف كلي وجزئي بمحلية السلام بمنطقة “الراوات” والقرى حولها.
وناشد مواطنو “الراوات” السلطات الولائية والاتحادية والمنظمات بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات اللازمة ومواساة آلاف الأسر التي فقدت المأوى، وتعاني أوضاعاً مأساوية جراء تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
فيما شهدت محلية “أم رمتة أيضاً سيولاً جارفة أدت لانهيار جميع منازل قريتي “الشاطئ” و”شرفت”، وخلفت خسائر كبيرة في الممتلكات ونفوق أعداد مقدرة من الثروة الحيوانية، وتأثرت أيضاً العديد من المناطق بالمحلية من بينها “العشرة والحسين”، بجانب قرى “شكيري وقوز البيض” وغمرت المياه مشروع “أبقر” الزراعي.
من جهته تعهد والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي بحسب صحيفة الصيحة، بالدعم اللازم للمناطق المتأثرة بالمحلية عقب طوافه بمروحية على القرى المتضررة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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