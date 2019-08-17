3.4 مليار ريال إستثمارات الخليجيين في البورصة المصرية خلال الربع الأول

بلغت قيمة استثمارات الأفراد والمؤسسات الخليجية في البورصة المصرية، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.4 مليار ريال "14.8 مليار جنيه".

وكشفت البورصة المصرية، أن حصة السعوديين تشكل 50 في المائة من هذه الاستثمارات، تشكل نحو 1.7 مليار ريال "7.4 مليار جنيه".

وأوضحت، أن إجمالي عدد الشركات الخليجية التي تتداول في البورصة المصرية، بلغ نحو 116 شركة، فيما تبلغ حصة السعوديين منها نحو 32 شركة.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة المصرية، نحو 60 مليار دولار بنهاية 2018، في وقت تستهدف الحكومة رفع هذا الرقم إلى 120 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020.

وتقوم البورصة المصرية على عمل عديد من الإصلاحات على مستوى سوق المال والمنتجات الجديدة، مثل سوق المشتقات المالية وصانع السوق خلال 2019 .

Advertisements

ويتوقع أن تشهد السوق المصرية عديدا من الطروحات لإدراجها خلال العامين، تقدر بنحو 80 مليار جنيه، من خلال 23 شركة في عدة قطاعات، مثل البتروكيماويات والقطاع المصرفي وشركات في قطاع البترول وقطاع المستهلكات السريعة.

ومن بين هذه الإصلاحات، أقرت لجنة المؤشرات في البورصة المصرية، تعديلات على مؤشرات السوق التي بدىء العمل عليها منذ بداية أغسطس الجاري.

كما أقرت تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية، بحيث يتم عرض موقف الشركات التي تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عدم نيته الإستمرار في القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التي صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير في إجراءات الشطب على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسبا تجاه انضمام الشركة.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم في شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير، والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.