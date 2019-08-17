وصول رؤوساء دول ووزراء خارجية للمشاركة في مراسم التوقيع على نقل السلطة في السودان

بدأ توافد رؤساء الدول ووزراء الخارجية الدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق نقل السلطات لحكومة مدنية ظهر اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم. وبحسب متابعات (اخبار الخليج 365) وصل كل من الرئيس التشادي ادريس ديبي والاثيوبي أبي احمد، اليوغندي يوري موسفيني، والكيني اهور كيناتا، ورئيس افريقيا الوسطى فاوستن تواديرا؛ ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. كما وصل مطار الخرطوم كل من وزير الدولة بالخارجية الامارتي؛ انور قرقاش؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. ويحضر مراسم التوقيع المبعوث الامريكي الخاص للسودان؛ دونالد بوث؛ ووزير خارجية فلنده مبعوث الاتحاد الاوروبي.

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